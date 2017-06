CNJ mantém aposentadoria de juíza que simulou empréstimo bancário com ex-prefeito

APARTAMENTO ILEGAL

DA REDAÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, manteve na última terça-feira (30) a pena máxima na esfera administrativa – aposentadoria compulsória – à juíza do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Carla Reita Faria Leal, além dela, outros dois magistrados também tiveram a mesma pena.

No caso da juíza de Mato Grosso, o CNJ manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso que, em 2015, aposentou compulsoriamente a magistrada.

Ela é acusada pelo Ministério Público Federal de simular um empréstimo bancário com o então prefeito de Cuiabá, o empresário Mauro Mendes (PSB), para burlar a vedação legal e arrematar diretamente um imóvel de luxo em hasta judicial realizado pelo seu próprio tribunal.

O plenário não acompanhou o voto do relator, conselheiro Norberto Campelo, que pedia o retorno da magistrada à atividade.

Em entrevista ao G1/MT, o advogado da juíza, Saulo Gahyva, afirmou que discorda dos fundamentos apresentados pelo TRT e pelo CNJ, mas que respeita a decisão do conselho.

Segundo ele, a defesa ainda irá analisar se irá buscar discutir a decisão administrativa na Justiça.

Com informações do blog do Fred/Folha de São Paulo.