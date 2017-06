Detran implanta melhorias em abertura e auditoria de processos de veículos

ATENDIMENTO

A Diretoria de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) implantou, nesta quinta-feira (01.06), melhorias nos serviços de abertura e auditoria de processos de veículos.

Esta é a terceira iniciativa implementada em 2017, com o objetivo de agilizar o atendimento.

De acordo com a diretora de Veículos, Talita Peske, o projeto de melhoria continuada é desenvolvido com base nas sugestões dos servidores que estão diretamente ligados ao atendimento ao público.

Além disso, o resultado prático do projeto é monitorado, para obter uma avaliação a respeito do desempenho.

A equipe técnica da Diretoria avaliou as atividades finalísticas e, com a equipe de desenvolvimento da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), reestruturou o formato desses processos.

“Quem irá perceber inicialmente de fato a melhoria é o servidor que executa a função no dia a dia, mas num processo como um todo, irá proporcionar ao cidadão muito mais agilidade na emissão do documento”, afirma o assessor da Diretoria de Veículos, Augusto Cordeiro.

No serviço de abertura, foi implantada a atualização de endereço, o indicativo do prazo da vistoria e vários outros dados que irão antecipar informações ao cidadão, como o número do processo impresso e um código de barras.

Na auditoria, o sistema buscará o processo automaticamente, apresentará indicativos sobre a conclusão da vistoria, lacre, bem como a classificação do veículo.

A diretora ressaltou que o objetivo é proporcionar ao servidor mais comodidade na execução do serviço e celeridade na emissão do documento para o cidadão.

“Desde 2016, implantamos o projeto de melhoria continuada, com o fim de observar os processos e adequar o sistema. A prioridade é que o serviço seja realizado com toda a segurança e o menor esforço possível. Desta forma, reduzimos o número de ações e promovemos agilidade”, afirmou Talita Peske.

A chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Várzea Grande, Antonia Ana Sampaio, enfatizou que a dedicação da diretoria e dos assessores técnicos tem feito a autarquia experimentar um novo momento. “O Detran está em transformação, graças a dedicação e entrega dos nossos incansáveis e apaixonados líderes. Minha gratidão a toda diretoria e seus assessores”, comemorou a servidora.

De acordo com a chefe da Ciretran de Juína, Janilce Yang, esta é mais uma inovação na autarquia. “A gestão do Detran analisa com um olhar inovador, facilitando o dia a dia do servidor, trazendo agilidade no atendimento ao usuário. Essas melhorias no sistema DetranNet está nos ajudando muito”, disse.

O projeto de melhoria continuada permitiu a implantação do licenciamento em casa, o agendamento da vistoria, a implantação da vistoria digital, o processo de leilões de veículos inservíveis e aptos a circular, bem como o atendimento a despachantes e a população.

Estão em pleno funcionamento melhorias que impactaram na redução do tempo da emissão de Certificado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), inclusive um método que permite a emissão rápida de licenciamentos para grandes frotistas.

De acordo com a diretora, o uso de tecnologia também aperfeiçoou a comunicação entre os servidores da sede e das Ciretrans, o que promoveu avanços significativos na troca de informações e nos processos de trabalho da autarquia.

Outras melhorias devem entrar em funcionamento ainda este ano.