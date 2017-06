Emanuel destaca modelo de gestão humanizada que tem implantado em Cuiabá

GOVERNO E COMUNICAÇÃO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, concedeu nesta quinta-feira (01) entrevista ao portal de notícias RDTV, onde por mais de 30 minutos fez um balanço dos primeiros meses de gestão.

Ele citou ações em andamento, projetos a serem implantados, além do desafio de comandar a Cuiabá dos 300 anos de maneira humanizada, inclusiva, fazendo um governo próximo da população.

Durante a entrevista, Emanuel destacou a atuação que a Prefeitura de Cuiabá tem tido nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, transporte coletivo, saneamento e cultura.

O gestor também comentou sobre sua viagem a cidade de São Paulo, onde esteve a convite do prefeito João Dória, para participar do seminário de Eficiência na Gestão Publica.

“Foi um encontro de dois prefeitos de capitais, ou seja, um encontro de igual para igual. Cuiabá tem muito para aprender com São Paulo, assim como eles também tem muito a aprender conosco. Foi uma troca de experiência, onde fui buscar novas ideias e também apresentar nossos projetos que estamos desenvolvendo em Cuiabá”, disse.

Dentre as marcas deste inicio de administração, o prefeito destacou o conceito de gestão humanizada e próxima da população que tem implantado na capital mato-grossense.

Segundo ele, esse é um modelo que tem dado muito certo e que inclusive foi um dos pontos de interesse compartilhado com o gestor paulistano.

“Temos esse conceito, onde a cidade pode contar com um prefeito presente na vida das pessoas, no dia a dia da cidade e que atua como o principal fiscalizador de sua gestão. Estamos fiscalizando todas as obras e ações, sendo elas anunciadas ou não nessa administração. Esse conceito de um gesto presente na vida das pessoas tem sido a marca principal que quero deixar não só nesse inicio de gestão, mas também durante os quatro anos”, ressaltou.

Além disso, o gestor da Capital comentou sobre programas como o Matrícula Web e a abertura de mais 800 vagas nas creches e Centro Municipal de Educação (CMEI), no campo da educação, o Minha Rua Asfaltada e Bom Caminho, na infraestrutura, o linha expressa e o não reajuste de tarifa do transporte público, e ainda o programa Cidade Viva, que tem embelezado os espaços públicos da cidade.

“A minha paixão pela cidade e o amor pela nossa história são os combustíveis que me mantém ligado permanentemente no cotidiano do município. Sou consciente da minha responsabilidade e não irei frustrar a população cuiabana. Tenho trabalhado muito para construir o alicerce necessário para fazer a gestão dos 300 anos, agregando nosso passado de glórias a modernidade do futuro”, contou.

Por fim, Emanuel reconheceu o drama que a população tem vivido na área da saúde e ressaltou que seu maior desafio para a Cuiabá dos 300 anos é o de proporcionar aos cidadãos cuiabanos um atendimento digno e respeitoso.

“Sabemos que a grande parte da população tem como única alternativa o atendimento pelo SUS. O cuiabano vem há muitos anos pagando um preço muito caro nesse quesito e eu não medirei esforços para humanizar nossa saúde”, pontuou.