Ex-secretário de Administração de Silval, Faiad deve ser investigado por rombo de R$ 2,6 milhões

NO TCE

DA REDAÇÃO

A Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso ingressou com representação junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) pedindo que o ex-secretário estadual de Administração, advogado Francisco Faiad, seja investigado por irregularidades na doação de veículos em 2013, causando danos ao erário no montante de R$ 2,6 milhões.

Conforme a PGJ, há supostas irregularidades em doações de veículos realizadas pela Secretaria de Estado de Administração (atual Secretaria de Estado de Gestão – SEGES/MT), no exercício de 2013, apontadas no Inquérito Civil nº 004/2014 (Simp nº 000150-023/2014), instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE/MT). Com informações do Gazeta Digital