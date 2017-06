Filho de Oscar Bezerra, advogado deve sair do coma induzido neste fim de semana

ACIDENTE NO VIADUTO DO DESPRAIADO

O advogado Anacleto Giraldelli Bezerra, de 28 anos, filho do deputado estadual Oscar Bezerra (PSB), continua internado na UTI do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, mas já apresenta melhora no quadro de saúde e pode deixar o coma induzido neste fim de semana.

A informação é da assessoria de imprensa de Bezerra. Os médicos começaram a tirar a sedação para ver como ele vai reagir, já que desde o acidente, Anacleto está em coma.

nacleto Giraldelli Bezerra sofreu um acidente na madrugada do sábado (27) passado, quando ficou preso às ferragens por mais de uma hora após a colisão no poste, localizado na entrada do viaduto do Despraiado, em Cuiabá.

A Hilux, de cor preta, ficou com a frente bastante danificada. Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local.

O advogado seguia sentido Cuiabá/Várzea Grande quando teria perdido o controle do veículo e atingido o poste.

O Samu esteve no local e a equipe de resgate teve dificuldades para tirar o condutor do veículo.

Ainda não se sabe as causas do acidente.