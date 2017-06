Mais de 15 mil candidatos disputarão vagas para o segundo semestre na Unemat

VESTIBULAR

DA REDAÇÃO

Os cursos de Medicina e Direito continuam sendo os mais procurados na Unemat.

Na sequência, os cursos de Administração em Sinop, Agronomia em Tangará da Serra e Engenharia Civil também em Sinop.

De acordo com a Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares (Covest) mais de 15 mil candidatos se inscreveram no concurso vestibular próprio 2017/2 da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

Os inscritos disputarão as 2.420 vagas ofertadas pela Instituição para 58 cursos regulares em nove câmpus e dois na modalidade diferenciada ofertados no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis.

Os vestibulandos testarão seus conhecimentos no dia 25 de junho, durante cinco horas.

A prova terá 44 questões, divididas em Ciências da Natureza, da Matemática, Humanas, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, mais a redação.

No ato de inscrição os candidatos optaram por polo de realização da prova e câmpus de oferta do curso. Cuiabá foi o polo com maior número de candidatos inscritos, 2.954, e Cáceres, o segundo, com 2.599.

Na Unemat, do total de vagas ofertadas, 30% são reservadas para o Programa de Inclusão e Integração Étnico-Racial (PIIER), sendo 25% para o PIIER/Negros e 5% para o PIIER/Indígenas.

Outros 30% para estudantes oriundos de escolas públicas e 40% para ampla concorrência.

A Instituição oferece, além da entrada pelo vestibular próprio no segundo semestre letivo, a entrada por meio do SiSU/Enem no primeiro semestre letivo.