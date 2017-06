Gestão realização ação para implantação do Programa Qualidade de Vida do Servidor

SERVIDORES

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão realizou nesta quinta-feira, 01, no terraço do Palácio Alencastro, a primeira ação do “Programa de Qualidade de Vida do Servidor”.

O evento foi realizado para integrar os servidores dos departamentos com as comemorações dos aniversariantes do mês.

O evento, embalado pela banda Bom Jesus de Cuiabá, reuniu cerca de 250 funcionários. Conforme a secretária Ozenira Felix de Souza, foi apenas o primeiro passo uma série de atividades, que farão parte do processo de humanização da prefeitura, que serão implantadas para melhoria da qualidade, assistência e interação dos servidores.

A partir dessas integrações com os servidores, serão implantados programas para trabalhar as questões ergonômicas e aplicar técnicas de adaptação de elementos no ambiente de trabalho, gerando o bem estar do trabalhador e, consequentemente, aumenta a produtividade.

Dois temas decisivos no âmbito da ergonomia são a segurança no trabalho e a prevenção dos acidentes laborais.

Com a criação de locais adequados e de apoio ao trabalho, criação de métodos laborais e sistemas de retribuição de acordo com o rendimento evitando o esforço extremo do trabalhador na execução do trabalho como, por exemplo, as lesões por esforço repetitivo (LER), que são um dos problemas físicos mais comuns, que podem causar limitações ou mesmo incapacitar o trabalhador.

“Como secretaria de gestão, cabeça do sistema, vimos à necessidade de implantar programas que amplie, aproxime, valorize e dê uma qualidade de vida a esses servidores dentro da instituição. Hoje, com apenas essa ação, conseguimos realizar este evento com a adesão de todos. Estaremos buscando apoio de outras secretarias para que o programa consiga inserir toda a prefeitura”, declarou Ozenira.

A secretária, ainda ressalta que o funcionalismo público do município pode esperar importantes mudanças, nesta nova dinâmica que será implantada durante o exercício de suas funções, de acordo com as suas necessidades.