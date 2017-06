Hospital São Benedito alerta para a importância da higienização das mãos

PREVENÇÃO

DA REDAÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Municipal São Benedito promove, entre os dias 01 e 02/06, uma campanha de conscientização voltada aos profissionais, pacientes e acompanhantes, sobre a importância da higienização das mãos no combate à infecção hospitalar.

A ação visa contribuir para a diminuição da mortalidade entre pacientes relacionada à contaminação.

Levantamento recente realizado pelo Ministério da Saúde revela uma média de 15,5% de infecções hospitalares por ano no Brasil, enquanto no resto do mundo os índices giram em torno de 5%.

Para o diretor técnico da unidade, Huark Douglas Correias, as infecções relacionadas à assistência em saúde são um grave problema, uma vez que diminuem a rotatividade dos leitos e elevam os custos hospitalares.

“A higienização das mãos é considerada uma medida individual prioritária. É comprovada a eficácia na prevenção das infecções, uma vez que impede a transmissão de microrganismos e o risco ao paciente. Por isso, ao chegar no quarto do paciente, é preciso higienizá-las; da mesma forma ao sair”, explicou o diretor.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as mãos sejam higienizadas com água e sabonete quando estão visivelmente sujas.

Nas demais situações, a escolha pode ser pelo álcool gel.

Além disso, destaca que, em média, as pessoas lavam as mãos por apenas 6 segundos, sendo que o tempo necessário para eliminar os germes é de 40 a 60 segundos, com água e sabonete, e de 20 a 30 segundos com álcool.

Ação semelhante foi realizada no Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá (HMPSC) durante a ‘V Semana da Enfermagem’, entre os dias 08 e 12 de maio, com o mesmo objetivo.