PIB do Brasil cresce 1% no primeiro trimestre do ano

CRESCIMENTO POPULACIONAL

DA REDAÇÃO

O Produto Interno Bruto (PIB) teve um crescimento de 1% em relação ao 4º trimestre do ano passado. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O órgão destaca que o país está agora no mesmo patamar do final de 2010.

Em valores correntes, a economia do país produziu R$ 1,595 trilhão neste primeiro trimestre.

O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

A agropecuária foi o setor que registrou a maior expansão em 20 anos, com salto de 13,4% em relação ao trimestre anterior.

Esse representou o maior crescimento desde 1996. De acordo com o IBGE, a safra recorde de grãos ajudou Brasil a alavancar o resultado.

Soja, milho, arroz e fumo respondem, juntos, por cerca de 50% do peso da agropecuária do país.

“Apesar de a agropecuária pesar 5,5% no valor adicionado da economia [participação do setor no cálculo do PIB], os prognósticos de recorde de safra puxaram todas as taxas para cima”, destacou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca de La Rocque Pali, ao G1.

Em seguida, o setor que obteve o melhor desempenho foi o da produção e distribuição de eletricidade, gás, água e esgoto.

A expansão foi de 3,3%. A indústria subiu 0,9%. O resultado vem após dois trimestres de queda.

O setor de serviços não teve variação.

“O serviço, que representa mais de 73,3% do valor adicionado total da economia, puxou para baixo o desempenho do PIB”, afirmou a coordenadora do IBGE.

O resultado tira, tecnicamente, o Brasil da recessão após dois anos.

Isso porque não há como estimar ainda se haverá a recuperação em todos os setores e se o crescimento se manterá nos próximos meses. Nos dois anos anteriores, 2016 e 2016, período caracterizado como a pior recessão do país, a atividade econômica havia encolhido 3,8% e 3,6%.