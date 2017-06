Prefeito busca soluções para demandas dos agentes comunitários de saúde

VALORIZAÇÃO AO SERVIDOR

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nesta quinta-feira (01) no Palácio Alencastro representantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de Mato Grosso (Sindacs-MT).

O encontro teve como objetivo ouvir algumas reivindicações da classe e debater soluções para as demandas apresentadas.

Dentre as solicitações, destaca-se o pedido de assinatura da homologação da efetivação 483 servidores, sendo 246 agentes comunitários e 237 agentes de endemias.

Além disso, foi requerido ao gestor da Capital uma solução referente a regularização do repasse do adicional extra, feito anualmente, mas que no ano passado não foi quitado.

“A presidente veio fazer algumas reivindicações em defesa dos direitos da categoria, tendo essas duas questões em especial. Aquilo que eu puder fazer para fortalecer esses servidores estarei sempre disposto a ajudar, pois meu compromisso é sempre no sentido de prestigiar e valorizar uma classe de trabalhadores que desenvolve um grande e importante trabalho em prol da saúde do município”, garantiu Emanuel.

A presidente do Sindacs-MT, Dinorá Magalhães Arcanjo, destacou a disponibilidade do prefeito e agradeceu a boa vontade do gestor em encontra meios que atendam as necessidades dos trabalhadores.

“Saio sai daqui satisfeita por ser atendida. Conforme ele se comprometeu quando ainda não era prefeito, hoje nos deu essa oportunidade de debater sobre esses assuntos. É importante para nós saber que o prefeito continua disposto a fazer aquilo que for preciso para auxiliar nossa categoria”, comentou Dinorá.