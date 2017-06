Cab Cuiabá está entre as empresas com maior número de reclamações no Procon

QUASE 15 MIL

DA REDAÇÃO

Problemas com água e esgoto levaram 14.452 moradores de Cuiabá ao Procon nos últimos 5 anos, principalmente por cobranças indevidas e incompetência na prestação de serviços. Os dados são de 1º de janeiro de 2013 a 30 de maio deste ano. A CAB Cuiabá -concessionária do setor, que está sob intervenção da Prefeitura e em vias de ser trocada por outra empresa, a RK Partners -forma o tripé de serviços mais reclamados no órgão de proteção aos direitos dos consumidores, junto com as concessionárias de energia elétrica e telefonia. O retrato desses dados está nas ruas, principalmente na periferia.