Cuiabá disponibiliza vacina contra gripe em 67 locais da área urbana e rural

SAÚDE

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Cuiabá começou nesta segunda-feira (5) a disponibilizar a vacinação contra a gripe (influenza) para toda a população, nas 67 salas de vacinas em funcionamento na área urbana e rural.

Hoje, das 21.600 doses da vacina encaminhadas pelo Ministério da Saúde no inicio da Campanha Nacional de Combate à Influenza, no dia 17 de abril, para atender a população de risco, Cuiabá tem 13 mil doses em estoque.

Todo o quantitativo de doses disponível no estoque será liberado para atender a população.

O diretor da Vigilância em Saúde, Benedito Oscar Campos disse que o órgão já está “buscando junto ao Estado, a liberação de mais doses da vacina contra a gripe, a fim de dar continuidade à vacinação de população”.

Em relação à população prioritária, segundo dados atualizados do Sistema e Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde, em Cuiabá, 43,79% das 40.201 crianças de 6 meses a menores de 2 anos tomaram a vacina.

Também já foram imunizados 55,91% dos 13.499 trabalhadores da Saúde; 44,93% das 8.024 gestantes; 70,28% das 1.319 puerperas e 73,34% dos 45.649 idosos.

Do total de pessoas consideradas de risco para a influenza, que somam em Cuiabá 11.445 pessoas, cerca 60,25% tomaram a vacina. ,

Um percentual considerado bem abaixo da cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90% do público alvo.

As pessoas que tiverem qualquer dúvida em relação à campanha nacional de vacinação contra a Influenza, a SMS de Cuiabá disponibilizou o telefone 3617 7309.