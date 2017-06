Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado com passeio no Parque das Águas

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

DA REDAÇÃO

Mais de 200 crianças da rede municipal de ensino vivenciariam o Parque das Águas por uma ótica diferenciada.

Ao longo da manhã desta segunda-feira (05), elas celebraram o Dia Mundial do Meio Ambiente com um passeio ecológico pelo espaço. Ao lado de mais 50 alunos do Centro Integrado Pedagógico de Ensino Especial, elas tiveram uma aula de educação ambiental, descobrindo quais espécies fazem envolvem a lagoa e sua importância para a sobrevivência da vida humana, como um todo.

“Hoje abrimos a Semana Mundial do Meio Ambiente em um lugar que não poderia ser melhor. Estamos diante de um belíssimo cartão postal, que celebra a importância da natureza em meio aos espaços urbanos. O Parque das Águas é um pequeno pedaço da extensa riqueza natural que temos em Mato Grosso e é fundamental trazer os pequenos para este lugar, para que eles percebam de perto o valor que nossos recursos têm para a nossa subsistência. Estas crianças são o nosso amanhã, aqueles que não apenas cuidarão de nós, como de todos os ambientes que os rodeiam e nada melhor do que plantar esta semente da conscientização em um terro fértil, que é a mente e o coração de cada um deles. Estamos diante dos próximos médicos, bombeiros, pilotos e dirigentes municipais, o que solidifica ainda mais nosso papel como agentes incentivadores da consciência ambiental no futuro da nossa Cuiabá”, afirmou Niuan Ribeiro, vice-prefeito da Capital.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juarez Samaniego, é fundamental tornar esta data marcante em um aviso rotineiro no instante em que nos levantamos.

Segundo ele, as crianças são o público ideal para promover a mudança em nosso mundo.

“Precisamos entender que o cuidado com nossos biomas e os espaços verdes que nos cercam precisa ser constante e não apenas relembrado em meio ao cinco de junho. Todos os dias é Dia Mundial do Meio Ambiente e se não nos atentarmos à natureza que nos envolve e ao seu pedido de socorro, perderemos a maior riqueza que já nos foi dada. Dedicamos um momento especial para estas crianças com a certeza de que elas são os agentes multiplicadores que fazem a diferença e nossas ações desenvolvidas ao longo destes próximos dias visam justamente prepara-las para transformar a realidade que muitos adultos tentaram prejudicar”, disse.

Uma forma de incentivar o cuidado de maneira macro é começar a partir de posturas pequenas, consideradas “micro”.

Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, as doações de mudas presenteadas aos alunos – e que serão entregues aos demais visitantes que transitarem pelo parque ao longo do dia – visam estimulá-los a abraçar a prática de “plante uma árvore”.

“Quando eles passam a cuidar de uma vida dessas, vendo-a florescer e gerar belos frutos, eles começam a dimensionar o que uma pequena atitude pode gerar ao longo do tempo. As mudas de pé de mamão, de caju ou de árvores frondosas entregues, vão propiciar benefícios sem precedentes, além de permitir que um tipo diferente de relacionamento surja. O cuidado com a natureza começa dentro de casa e através dessa atitude de cultivo do meio ambiente, eles perceberão que – independente da idade – há sempre algo que eles podem fazer em prol da saúde do nosso planeta. Ao testemunharem a saúde destas plantas, perceberam o quão valiosa é aquela ‘pequena’ postura”, pontuou.

Para Carmen Cenira, coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, os passeios ecológicos aliados à educação ambiental ajudam a construir um conceito diferenciado na mente dos pequenos.

De acordo com ela, o investimento do município neste aspecto vai contribuir para a formação de cidadãos conscientes, que compreendem sua função e exercem sua parte.

“O papel que realizamos na formação da consciência ambiental é de suma relevância. Por meio de palestras, diálogos e contato direto com a natureza, os alunos da rede municipal não apenas aprendem o valor dos nossos biomas, como descobrem quais as formas que estão ao seu alcance de valorização e preservação do meio ambiente”, revelou.

Esta semente já tem gerado frutos entre as crianças, como é o caso de Marcos Antonio, 12, estudante do 6º ano da EMEB Marechal Rondon. Para ele, as lições ensinadas durante o passeio o ajudaram a perceber qual a melhor forma de contribuir para a sobrevivência dos nossos recursos naturais.

“Estou muito feliz de ter ganhado uma muda e vou plantar essa árvore com a minha família em casa. Eu sei que além de fazerem sombras, elas são importantes para que consigamos respirar bem. Além disso, o planeta precisa de nós para termos um futuro saudável”, concluiu.