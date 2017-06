Oscar diz que Taques faz seu papel ao pagar RGA

POLÊMICA COM SERVIDORES

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) disse, em entrevista ao Mato Grosso Mais, na manhã desta segunda-feira (5), que o partido faz parte da base do Governo, mas que é contra a retirada de recursos do Fethab para que seja feito repasses para área da saúde, que vive crise no Estado.

A fala do deputado contraria o posicionamento dentro da própria legenda, já que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), é a favor.

Mas no quesito Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos, Bezerra saiu em defesa de Taques e admitiu que o Governo vem fazendo o seu papel, sendo o único Estado no país a conceder a reposição, mesmo que parcelada.

VEJA ENTREVISTA