Policiais prendem homem acusado de matar ex-mulher em Poconé

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

DA REDAÇÃO

Com mandado de prisão decretado por crime de homicídio e tentativa, L.A.M., foi preso nesta segunda-feira (05), em Poconé.

A prisão foi efetuada no bairro João Godofredo, no município.

O suspeito era procurado por estar com dois mandados de prisão preventiva em aberto, ambos decretados pela comarca de Poconé.

Um dos mandados de prisão é de tentativa de homicídio da ex-sogra e da ex-mulher, ocorrido em 2008.

Outro é por homicídio da mesma ex-mulher, ocorrido em 2013.

O criminoso matou a ex-mulher na residência.

Depois colocou o corpo no porta-mala do carro e depositou em um matagal, nos fundos de um residencial, no bairro Cohab Nova.