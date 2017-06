ESCUTAS CLANDESTINAS

A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, composta pelos desembargadores Paulo da Cunha, Orlando Perri e Marcos Machado, não deve analisar nesta terça-feira (6), o mérito do pedido de liberdade formulado pelo advogado Flávio Ferreira, que patrocina a defesa do ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel PM Zaqueu Barbosa. A informação é da Assessoria de Imprensa da Corte.

Segundo o TJMT, a liminar indeferida na semana passada negando a liberdade para o oficial foi encaminhada ao Ministério Público do Estado para parecer.

O desembargador Paulo da Cunha, que é o relator, negou liberdade ao coronel PM Zaqueu Barbosa, na terça-feira (30/05) passada.

O ex-comandante da PM foi preso no dia 23 de maio sob a suspeita de ter ordenado escutas telefônicas contra personalidades do Estado.

Ele se encontra detido no Batalhão de Operações Especiais (Bope).

No HC, o advogado Flávio Ferreira alegou que a prisão de Zaqueu é injusta por ele ser considerado réu primário, ter bons antecedentes, residência fixa, e não estar mais no cargo de comandante-geral da PM, o que, em tese, não atrapalharia as investigações sobre as escutas clandestinas.

A defesa ainda citou que o pedido de prisão foi feito de ofício pelo juiz da Vara Militar, Marcos Faleiros, sem que um promotor do Ministério Público do Estado tivesse se manifestado pela reclusão de Zaqueu Barbosa.

Em sua decisão, Cunha alegou que a prisão preventiva do coronel é necessária, devido as práticas supostamente efetivadas por ele terem prejudicado de sobremaneira a Polícia Militar e o Poder Judiciário, “comprometendo perante a sociedade o controle da criminalidade, ao perpetrarem escutas militares de jornalistas, deputados, desembargadores e até ‘amantes’, ao arrepio da lei”.

“Este magistrado verificou indícios do envolvimento não só do Cel PM RR Zaqueu, apontado como mandante das ordens de ações militares de interceptações telefônicas, e quem mantinha contato pessoal com magistrados para viabilizar os grampos clandestinos, como também do Cabo PM Gerson Luiz Ferreira Correa Junior, responsável por formalizar os pedidos, prorrogações e relatórios de inteligência dos grampos ilegais à Justiça”, disse.

A polêmica envolvendo os grampos feitos pela Polícia Militar veio à tona no dia 11 de maio, uma quinta-feira, quando o promotor Mauro Zaque evidenciou que escutas clandestinas estariam sendo feitas no âmbito do Comando Geral da PM, com o conhecimento do Governo do Estado.

Essas escutas tinham como alvos, além de traficantes de droga, políticos, médicos, jornalistas, advogados, servidores públicos, entre outros.

As personalidades foram inseridas dentro da investigação policial por meio da barriga de aluguel, que é quando a pessoa não é alvo, mas é adicionada para que as escutas de conversas privadas sejam obtidas de modo ilegal.

Na sexta-feira (12), o governador Pedro Taques (PSDB) disse, em coletiva de imprensa que vai acionar o ex-secretário de Segurança Pública e promotor de Justiça, Mauro Zaque, ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Segundo Taques, Mauro Zaque fez uma denúncia contra ele na Procuradoria-Geral da República de que o governador tinha conhecimento de um suposto grampo clandestino contra personalidades do Estado.

A denúncia feita pelo promotor Mauro Zaque é de que o Comando da Polícia Militar usou o Guardião, equipamento cedido pelo Gaeco à PM, para ouvir de forma clandestina personalidades do Estado, na chamada barriga de aluguel, quando pessoas que não são alvos de investigação policial são grampeadas de forma ilegal dentro de um inquérito, juntamente com traficantes de droga.