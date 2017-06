Cuiabá e Sapezal possuem maior oferta de vagas de emprego

VAGAS DE EMPREGO

Sine divulga, nesta terça-feira (06.06), painel com vagas disponíveis em Mato Grosso.

Cerca de 625 oportunidades estão disponíveis no sistema que cobre 28 municípios do Estado.

As unidades do Sine com mais vagas são a de Cuiabá e de Sapezal, com total de 152 e 129, aproximadamente.

Em destaque estão 4 vagas de operador eletrônico. Para exercer as vagas é necessário ter experiência como montador de estruturas metálicas, e a remuneração oferecida é de R$ 1.869,51.

Outras vagas: 10 vagas para eletricista de rede, 10 vagas para vendedor, 43 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), 10 auxiliar administrativo, 10 auxiliar de cobrança, e 15 para atendimento de lanchonete.

Também há uma vaga para fiscal de prevenção de perdas, não exigi experiência, o salario é de R$ 950,00.

Em Sapezal, a maioria das vagas é em relação ao setor agropecuário.

São 83 vagas para operador de máquina agrícola, 5 para trabalhador de pecuária polivalente, 4 para trabalhador agrícola polivalente, 4 vagas para pedreiro e 3 para auxiliar administrativo.

Os próximos municípios que aparecem com o maior numero de vagas são Sinop com 59, Campo Novo do Parecis e Lucas do Rio Verde, os dois com 43 oportunidades de emprego cada.