Detran participa da 7ª Caravana da Transformação, em Alta Floresta

SERVIÇO

DA REDAÇÃO

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) participará das atividades da Caravana da Transformação.

Serão oferecidos serviços de veículos, habilitação e educação para o trânsito aos cidadãos, nos próximos dias 09 e 10 de junho, no município de Alta Floresta (800 km a Oeste de Cuiabá).

Nesta edição, a autarquia realizará Banca Extra para aplicação dos exames teóricos e práticos aos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As inscrições dos alunos para realizarem os exames da Banca Examinadora do Detran-MT devem ser feitas pelas Auto Escolas da região, até esta terça-feira (06.06).

Para saber mais detalhes, clique aqui e leia a matéria.

As provas serão aplicadas nos dias 08 e 09, na cidade de Alta Floresta.

Na sexta-feira (09.06) e no sábado (10.06), serão oferecidos serviços como: emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), consulta de taxas e multas, além de esclarecimento de dúvidas sobre veículos e habilitação.

Será disponibilizada também aos interessados aula experimental no simulador de direção veicular, que é a nova ferramenta no processo de formação de condutores de veículos automotores.

Para as crianças, serão realizadas ações educativas voltadas para o trânsito, com orientações sobre como se comportar no trânsito como pedestre e passageiros.

A Escola Pública de Trânsito (EPT) do órgão está preparando oficinas com atividades lúdicas, jogos de mesa, pinturas e desenhos sobre o trânsito.