Inscrições para o Prouni do 2º semestre já estão abertas

COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA (06)

Inscrições para o segundo semestre do Prouni começaram nesta terça-feira (06.06), já estão abertas do site http://siteprouni.mec.gov.br.

Para se inscrever é necessário ter o número de inscrição no Enem e senha.

O prazo termina nesta sexta-feira (9).

São oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior.

A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante.

No ano passado, na edição do meio do ano, foram oferecidas oferecidas 125.442 bolsas, sendo 57.092 integrais e 68.350 parciais ofertadas em 22.967 cursos de 901 instituições de ensino superior.

Para disputar uma bolsa parcial ou integral é necessário ter média de 450 pontos de nota mínima no Enem, ter sido aluno de escola pública ou bolsista na particular, e obedecer a alguns critérios socioeconômicos.

A bolsa integral é destinada aos estudantes que possuem renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio.

Já o teto da bolsa parcial, de 50% do valor da mensalidade, é de até três salários mínimos.

Veja abaixo das datas:

Inscrições: 6 a 9 de junho

Resultado da primeira chamada: 12 de junho

Comprovação de informações: 12 a 19 de junho

Resultado da segunda chamada: 26 de junho

Comprovação de informações: 26 a 30 de junho

Prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera: 7 a 10 de julho

Com informações do G1