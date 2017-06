Quatro veículos e mais de 1 tonelada de pescado são apreendidos nesta terça-feira

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) apreendeu na madrugada desta terça-feira (06.06), no município de Barão do Melgaço, nas imediações de Estirão Comprido e Porto Brandão, cerca de uma tonelada de pescado irregular, quatro veículos e também um freezer.

Conforme o superintendente de Fiscalização da Sema, major Gibson Almeida, as espécies apreendidas eram de pintado e cachara.

Após a equipe identificar os pescadores, eles abandonaram o pescado e fugiram.

A equipe da Sema e do Batalhão Ambiental farão o balanço da operação às 14h desta terça-feira, no depósito da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), localizado ao lado do Presídio Carumbé, na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n° 3245, Bairro Novo Mato Grosso, Cuiabá.

O pescado está acondicionado no depósito.