Ministério Público abre concurso com 15 vagas para estagiários em MT

ESTAGIÁRIOS

G1

Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) abriu inscrições para 15 vagas de um concurso público para estagiários no órgão. Segundo o MPT, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de junho. As vagas serão disponibilizadas para Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta. O estágio tem remuneração de R$ 850, além de auxílio-transporte.

De acordo com o MPT, o processo seletivo é para preenchimento de 15 vagas, sendo 13 para Cuiabá, nas áreas de direito (9), comunicação social (1), administração (1) e informática (2); e duas para a Procuradoria do Trabalho no município de Alta Floresta. O concurso também prevê formação de cadastro reserva para a sede, em Cuiabá, e para o interior (Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta).

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o requerimento disponível no site do órgão. O estudante cumprirá jornada de 20 horas semanais e ganhará bolsa mensal de estágio no valor de R$ 850, além de auxílio-transporte de R$ 7 por dia, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 30 dias anuais. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho.

O MPT destina o percentual de 10% das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo a pessoas com deficiência. Durante o processo de inscrição, via internet, o candidato deverá anexar cópia digitalizada do histórico escolar/declaração (detalhado e atualizado) assinado e emitido pela instituição de ensino.

Conforme o MPT, poderão se inscrever para o processo seletivo os estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior. Outra exigência é que tenham concluído, no ato da inscrição, pelo menos 40% da carga horária ou dos créditos do curso acadêmico, independente do semestre que estejam formalmente matriculados.

As instituições deverão ter sede no município onde a vaga é ofertada, ter credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) e manter convênio om a Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região.