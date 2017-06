Presidente do PSDB de Mato Grosso, Nilson Leitão manda duro recado para aliado

"TEMOS QUE PENSAR NA GESTÃO"

DA REDAÇÃO

“O [José] Medeiros é um grande companheiro, mas ele nunca disputou eleição direita”, criticou o presidente do PSDB de Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão. O parlamentar rebateu as afirmações feitas pelo senador José Medeiros (PSD) de que o governador Pedro Taques (PSDB) teria até setembro desse ano para viabilizar a reeleição no pleito de 2018. “O governo tem que pensar no governo e o Medeiros fala isso com a intenção de colaborar, porque ele é governo como todos nós. Mas é o momento de se pensar na gestão, a eleição é agosto de 2018. O governo que pensa em campanha antes não vai governar direito e isso é tudo que a oposição quer”, amenizou o parlamentar. A informação é do Gazeta Digital