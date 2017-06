Secretaria de Educação realiza “Aulão do Enem” na Caravana da Transformação

ALTA FLORESTA

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) vai realizar, pela primeira vez, o “Aulão do Enem”, com o objetivo de instruir e preparar alunos da rede pública para o exame que dá acesso ao Ensino Superior.

A atividade ocorre nos dias 08 e 09 de junho, durante a 7º Caravana da Transformação, em Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá).

O projeto é uma parceria da Seduc com o professor de Linguagens, Sérgio Cintra, que há anos atua na preparação de estudantes para o Enem, com o projeto “Redação Nota 1000”.

A intenção é abordar as técnicas de redação e dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de desenvolver o conhecimento e trabalhar com as inseguranças dos estudantes.

Para isso, três aulas vão ocorrer durante a Caravana, na sede do Centro de Formação dos Professores (Cefapro) de Alta Floresta.

A primeira será na manhã de quinta-feira (08.06), das 8h às 11h; a segunda começa às 19h30 e segue até às 22h; e, na sexta-feira (09.06), o terceiro e último aulão, a partir das 8h.

A expectativa do Núcleo de Projetos da Seduc é de que todos os estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), especialmente aqueles que vão prestar o Enem em 2017, possam aproveitar o aulão para aprofundar os estudos.

Uma cartilha de dicas de redação foi preparada para o projeto e será disponibilizada no site da Seduc (http://www.seduc.mt.gov.br).

Com ela, o aluno poderá entender melhor a estrutura do texto, dicas de pontuação, coesão e coerência.

Focado Enem 2017

Também será divulgado na ação o Focado Enem 2017, um personagem pensado para compartilhar, por meio das redes sociais da Seduc, dicas para contribuir na preparação para o Enem.

O Focado compartilhará eventos, como aulões, tira-dúvidas, além de dar dicas de sites, aplicativos e tudo que possa fomentar o estudo.

O Cefapro Alta Floresta está localizado na Avenida Perimetral, número 2.705 – ao final da Rua D. Mais informações pelos telefones (66) 35211-6447/3521-4901 ou (65) 9999-3583.

Inscrições para Exame Online

A Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos da Seduc também estará presente na 7º Caravana da Transformação, para efetivar as inscrições ao Exame Online, oportunidade para jovens e adultos que não concluíram os estudos conseguirem a certificação.

As inscrições vão ocorrer durante todos os dias da caravana, no espaço da Seduc.

Em paralelo à programação, ocorrerá, na sede do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Ariosto da Riva, uma palestra ministrada pelo professor universitário, escritor e poeta, Waldir Roseno.

“Quebra de paradigmas para o estímulo e para a busca dos Direitos Humanos” é o tema da palestra de Waldir, que é graduado em Letras e Direito, além de ser especialista em Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos.

Esta atividade ocorrerá na sexta-feira (09.06), em dois horários, às 13h e às 19h. A sede do Ceja está localizada no setor G-G1, número 125, no Antigo CNEC.