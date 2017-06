Escolas Estaduais recebem doação de pescado apreendido

300 QUILOS

DA REDAÇÃO

A Seduc recebeu, na última terça-feira (06.06), doação de 300 quilos de peixe frescos que foram apreendidos pela Sema durante uma operação em Barão de Melgaço.

Por iniciativa de Carlos Fávaro, vice-governador e secretário de Estado de Meio Ambiente, o pescado será destinado a 26 escolas e usado como complemento na alimentação escolar.

Uma das escolas contempladas com a doação é o Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deficiente Auditivo “Profº Arlete Pereira Migueletti”, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

A diretora da unidade, Gláucia Paes de Barros, esteve no local para assinar a liberação do pescado.

“O Centro conta hoje com 108 alunos e funcionamos em período integral; além disso, desenvolvemos bastante atividade física. Recebemos essa doação de peixes com bastante alegria, pois será um complemento importante na alimentação dos alunos, tanto no cardápio, quanto no valor nutricional do próprio peixe”, explicou.

A nutricionista Weyla Furtado, da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Seduc, foi quem acompanhou a doação.

“É importante acompanhar o procedimento, para saber o que está sendo destinado para nossos alunos e para a comunidade escolar. O pescado passou por uma avaliação da Politec e também, após uma análise técnica, posso dizer que eles estão aptos para consumo, estão frescos e conservados”, disse.

Segundo Weyla, cada escola receberá cerca de 11,5 quilos de peixe.

Um dos critérios utilizados para a escolha foi o número de alunos matriculados, em comparação com a quantidade de peixe doada. As escolas foram selecionadas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar.