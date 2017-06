Governo entrega 40 resfriadores de leite no Café da Roça

ALTA FLORESTA

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, realiza neste sábado (10) durante a 4ª edição do Café na Roça em Alta Floresta, a entrega de 40 resfriadores de leite para apoiar a bacia leiteira dos municípios da região norte com investimento de cerca de R$ 500.000.

O evento que ocorre no período da Caravana da Transformação, será realizado a partir das 7h deste sábado na chácara Esteio (Meliponário e Piscicultura), que fica na Primeira Estrada Vicinal Leste.

“Mais uma demonstração de apoio do governador Taques para com os pequenos produtores da região, pois a Seaf possui aqui o programa Pró Café que fortalece 500 pequenos produtores, já entregamos veículos e agora estamos apoiando a bacia leiteira”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes.

Participarão do encontro produtores rurais, técnicos agrícolas, secretários de agricultura e prefeitos da região, que terão a oportunidade de estar em contato com o Governador, secretários e poder público, discutindo a pauta da agricultura familiar.

Pró Café MT

Durante o evento do Café da Roça, o Governador Taques irá assinar a autorização para retirada de fertilizantes e calcário para 500 beneficiários do Programa Pró Café, que incentiva a cafeicultura de 10 municípios da região norte e noroeste: Alta Floresta, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Tangará da Serra e Rondolândia.

O Pró Café, tem objetivo de incentivar os pequenos produtores da região e possui cooperação técnica com a Embrapa e Empaer para assistência técnica e transferência de tecnologia.

Até o momento, pelo programa já foram entregues 300 mil mudas, 431 mil kg de calcário, 100 mil de fertilizantes e três viveiros municipais já foram revitalizados.

O programa terá investimento de R$ 2 milhões em 2016 e 2017.

Na região norte, a Seaf entregou em 2 anos e meio, 12 veículos novos, 15 resfriadores de leite e patrulhas mecanizadas, além da celebração de convênios de emendas estaduais com as prefeituras municipais no valor de R$ 311.000 para incentivar o trabalho da agricultura familiar.