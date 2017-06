Governo inaugura duas quadras poliesportivas em escolas de Colíder

INVESTINDO NA EDUCAÇÃO

DA REDAÇÃO

Com investimento de R$ 2,1 milhões, o governador Pedro Taques inaugura, nesta quarta-feira (07.06), duas quadras poliesportivas cobertas em escolas estaduais de Colíder.

O governado irá inaugurar a quadra na EE André Antônio Maggi às 15 horas. A quadra possui arquibancada de dois degraus nas duas laterais, vestiário, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA – gaiola de faraday e acessibilidade. O investimento foi de R$1,2 milhão.

Por volta das 19h, a comitiva irá inaugurar a quadra no Centro de Educação de Jovens e Adultos Cleonice Miranda da Silva. A obra conta com um investimento de R$ 911 mil e segue o modelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com mini-arquibancada, vestiário, instalações hidro-sanitárias.

Logo após a inauguração, os secretários adjuntos da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Leonardo de Oliveira e Edinaldo Gomes, irão realizar uma rodada de conversa com professores das unidades para esclarecer pontos sobre os programas das Secretaria e debater sobre investimentos nas unidades.