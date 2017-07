Justiça determina suspensão de venda de lotes do empreendimento ‘Sítio do Recreio’

ÁREA DE PRESERVAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Justiça determinou a suspensão de vendas de lotes do “Shallon Condomínio de Recreio”, localizado na zona rural de Várzea Grande, na BR 364, atendendo assim, o pedido de liminar efetuado pelo Ministério Público do Estado.

A área está em preservação permanente, ou seja, nem mesmo os responsáveis pelo empreendimento têm a autorização de modificar, de qualquer forma, o atual estado do imóvel e da vegetação ainda existente.

De acordo com a decisão, o município de Várzea Grande está proibido de expedir alvará de obras, habite-se ou qualquer licença ou autorização para os proprietários de lotes.

A empresa também não poderá praticar atos de terraplanagem, remoção de terra, de supressão de vegetação, abertura de ruas e vias de acesso ou circulação.

Trata-se de uma decisão judicial, sendo assim, o descumprimento implicará em pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil.

De acordo com a ação proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Ordem Urbanística de Várzea Grande, o empreendimento “Shallon Condomínio de Recreio” não foi registrado pelo cartório, uma vez que não preencheu os requisitos necessários.

Maria Fernanda Corrêa da Costa, promotora de Justiça, explica que o empreendimento é para a atividade de lazer e moradia, porém, está localizado fisicamente em zona rural do Município de Várzea Grande, o que é expressamente vedado pela Lei Federal 6.766/79.

“Parcelamentos do solo somente são permitidos em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas no plano diretor ou aprovadas por lei municipal (artigo 3º, da citada Lei)”, acrescentou

Além disso, ocorreu a subdivisão dos lotes abaixo da fração mínima de parcelamento de imóvel rural e não houve licenciamento ambiental.

O MPE também aponta irregularidades como a precariedade no projeto de disposição e tratamento dos efluentes sanitários domésticos; ausência de rede de drenagem de águas pluviais; debilidade no sistema de abastecimento e tratamento de água; falta de outorga para captação de água subterrânea; fragilidade no sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos domésticos; incerteza sobre a iluminação pública e omissão referente ao serviço de transporte público.

A decisão liminar, que proíbe a venda de lotes do empreendimento, foi proferida na Vara Especializada do Meio Ambiente com sede em Cuiabá pelo juiz de Direito Rodrigo Roberto Curvo.