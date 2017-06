Polícia Federal faz operação contra servidor do Incra de Mato Grosso

CAPTAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira (7/6) três mandados judiciais de busca e apreensão em Guarantã do Norte (MT).

A Operação Captação apura o envolvimento de servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em um esquema de obtenção de vantagens indevidas em prejuízo de assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária.

As investigações indicam que um servidor lotado na Unidade Avançada do Incra em Guarantã do Norte (MT) estava deixando de aplicar isenções e descontos legais sobre as dívidas dos assentados perante o órgão, indicando para eles os “serviços” de sua esposa que é advogada e cobrava comissões de 20% a 35% sobre os valores das dívidas, mesmo sem formalizar nenhum ato em processos judiciais ou administrativos.

Apenas após a contratação da advogada, o servidor realizava os cálculos corretos e concedia isenções e descontos que chegavam a totalidade da dívida do assentado.

Os investigados foram afastados de suas funções públicas e responderão pelo crime de corrupção passiva, que comina pena de reclusão de dois a doze anos.