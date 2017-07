Reunião discute implantação de serviços de alta complexidade em cardiologia

HOSPITAL SÃO BENEDITO

DA REDAÇÃO

Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Município de Cuiabá e a equipe responsável pela implantação dos serviços de alta complexidade em cardiologia no Hospital São Benedito realizaram na manhã da última terça-feira (06.06), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, uma reunião para discutir a viabilização do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Há um ano os serviços haviam sido solicitados, a estrutura já está pronta para o atendimento, mas a efetivação do contrato ainda não aconteceu.

De acordo com Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador geral da Justiça, o MP e o Poder Judiciário estão participando das discussões para que a solução do impasse seja o mais rápido possível.

Na próxima segunda-feira, uma segunda reunião será realizada para a definição do cronograma de medidas a serem adotadas.

“Não temos dúvidas de que a implementação desses serviços vai reduzir substancialmente os custos com a realização das cirurgias cardíacas de alta complexidade. Atualmente, esses serviços vêm sendo ofertados pela saúde suplementar em hospitais particulares e filantrópicos por um custo superior ao que será suportado quando da implementação das atividades pelo Hospital São Benedito”, afirmou.

O juiz, que atua diretamente nos casos de judicialização da saúde, Gilberto Bussiki, também ressaltou a importância da implantação dos serviços de alta complexidade.

“Será mais barato e possibilitará a diminuição da judicialização que também onera sobremaneira o custo de cada cirurgia”, explicou.

No ano passado existiam em torno de 300 pacientes em todo o Estado aguardando a realização de cirurgias cardíacas pelo SUS, alguns chegaram a ficar internados durante meses esperando o procedimento.

A contratualização que deverá ser efetivada com o Hospital São Benedito prevê a realização mensal de 150 consultas, 30 cirurgias e 17 marcapassos.

Com essa implementação, o Hospital São Benedito vai cumprir em 100% os serviços de cirurgia para o qual foi idealizado nas áreas de neurologia, ortopedia e cardiologia.

Também participaram da reunião o prefeito Emanuel Pinheiro e os profissionais Alex Celullare, Felipe Salles e Sufhia Pimentel que integram a equipe de cirurgia cardiovascular.