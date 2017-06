NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MATO GROSSO MAIS

As centenas de servidores públicos do Executivo que praticamente acamparam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso perderam viagem ao tentar forçar os deputados estaduais a aprovar a Revisão Geral Anual (RGA) de forma integral, e não parcelada como pretende o Governo, de 6,58%.

A mensagem ainda nem foi lida para que ela trâmite nas Comissões específicas para só depois ir à votação em Plenário.

Nesta quarta-feira (7), em torno de 6 deputados seguiram para Alta Floresta para participarem da Caravana da Transformação, outros quatro seguem para um evento fora do Estado aonde vão participar do encontro da União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), e outros cinco devem ir a outro evento no município de Nova Olímpia.

Com isso, não houve sessão hoje e nem deve ocorrer amanhã, quinta-feira (8).

Ontem, para ter sessão à tarde, o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), disse que teve de ligar para os parlamentares. (Veja vídeo abaixo).

Já na semana que vem, um deputado disse ao Mato Grosso Mais que também não deve ter sessão, já que quinta-feira (15) é feriado de Corpus Christi.

MENSAGEM ENVIADA PELO GOVERNO

O governador Pedro Taques encaminhou à Assembleia Legislativa, o projeto de lei que fixa o índice de correção da Revisão Geral Anual (RGA) do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para os anos de 2017 e 2018.

A mensagem, que deverá ser apreciada pelos deputados estaduais, prevê o pagamento da RGA de forma gradativa, nos meses de janeiro, abril e setembro de 2018, totalizando 6,58%.

O Governo de Mato Grosso é o primeiro no país a apresentar uma proposta de pagamento da RGA aos servidores públicos.

O parcelamento se deve ao cenário de crise financeira vivenciado pelos Estados brasileiros, associado à falta de repasse de recursos federais para a Saúde e Educação, o que, consequentemente, gera sobrecarga aos cofres estaduais.

“Esta mensagem é fruto de um estudo técnico que a equipe econômica do Estado fez, levando em consideração as possibilidades do caixa estadual. Isso demonstra o nosso esforço em encaixar essa reposição no orçamento do Estado”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, José Adolpho Vieira.

O governador Pedro Taques, a equipe econômica do Estado e os deputados estaduais da base de sustentação do Governo na Assembleia Legislativa apresentaram o parcelamento da RGA do ano base de 2016 no fim do mês de maio.

A equipe econômica do Governo do Estado também se reuniu com representantes do Fórum Sindical para apresentar a proposta.

Na ocasião, os secretários de Estado de Gestão, Júlio Modesto, Planejamento, Guilherme Müller, e de Fazenda, Gustavo Oliveira, detalharam também a atual situação financeira e econômica do Estado, o que ocasionou a proposta de parcelamento da revisão.

Pedro Taques destacou que, mesmo com a grave crise econômica, a gestão vem cumprindo com o pagamento das revisões e com todas as leis de carreiras aprovadas até 2014.

Lembrou que no ano de 2015 foram pagos 6,22% de revisão, em duas parcelas, além do compromisso que a gestão vem cumprindo de pagar os outros 11,28% do ano seguinte.

“Pagamos a RGA do ano fiscal de 2014 integralmente. A mesma coisa estamos fazendo com a RGA do ano fiscal de 2015, finalizando o pagamento de 11,28%. Até agora não temos notícia de que nenhum Estado vai pagar a revisão, mas nós vamos fazer isso porque entendemos a importância do servidor que é o maior patrimônio do Estado e está nos ajudando a fazer as transformações”, defendeu o governador.

O projeto de lei também tem a previsão de pagamento da RGA do próximo ano.

A equipe econômica estima que o IPCA encerre o ano em 4,19%.

Então, o governo deve fazer o pagamento da primeira parcela da revisão em dezembro de 2018 e o restante em março de 2019.