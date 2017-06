Empresário confirma que propina da Seduc beneficiou dois deputados tucanos

OPERAÇÃO RÊMORA

O empresário Alan Malouf, dono do Buffet Leila Malouf, prestou depoimento às 13h30 desta quinta-feira (8), em audiência de instrução e julgamento, em decorrência da Operação Grão Vizir, terceira fase da Operação Rêmora, à juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda.

Alan Malouf é suspeito de participar de uma organização criminosa, segundo o Ministério Público do Estado, composta pelo ex-secretário da Seduc-MT, Pemínio Pinto (PSDB), pelos servidores Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis e pelo empresário Giovani Belatto Guizardi tinha como objetivo “obter vantagens indevidas” sobre contratos na Secretaria de Educação do Estado.

Em depoimento à Justiça, Alan Malouf, acompanhado do seu advogado, Huendel Rolim, confirmou que a denúncia feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – é verdadeira.

O empresário revelou que participou de reuniões com empresários e acabou sendo beneficiado com R$ 260 mil do suposto esquema na Secretaria de Educação do Estado.

Malouf contou que foi procurado pelo empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo, que na sequência acabou sendo apresentado ao então secretário Permínio Pinto (PSDB).

Ainda no depoimento, Alan Malouf garantiu que os deputados Guilherme Maluf e Nilson Leitão, do PSDB, recebiam propina do esquema na Seduc.

Segundo Malouf, ele fez a entrega pessoalmente de R$ 40 mil para Guilherme Maluf e nunca teve contato com Nilson Leitão, apesar de ser informado por Giovani Guizardi que o parlamentar tucano recebia dinheiro do esquema. Malouf também confirmou repasses de dinheiro para Permínio na sede do buffet Leila Malouf e em sua casa.

Alan confirmou que recebeu uma doação de Guizardi no valor de R$ 300 mil para a campanha do então senador Pedro Taques, em 2010.

Segundo o empresário, o valor teria sido “fruto” de caixa dois, já que o montante não teria sido declarado à Justiça.

O dono de buffet disse que Taques teria “ciência e sabe” que o repasse não foi contabilizado.

Alan Malouf voltou a afirmar que quem inventou o esquema para arrecadar propina de empresários na Seduc foi o empresário Giovani Guizardi.

Guizardi teria tentado convencer Malouf em três tentativas.

Alan reafirmou ter sido um dos coordenadores da campanha do governador em 2014 e que teriam ficado dívidas de campanha que precisavam ser quitadas. Com Folhamax.

OUTRO LADO

O Governo do Estado já emitiu nota anterior negando qualquer irregularidade na campanha de 2014 do governador Pedro Taques.

Os deputados Guilherme Maluf (PSDB) e Nilson Leitão (PSDB) também negam que tenham participado ou sido beneficiados pelo suposto esquema.