Governo paga salários dos servidores neste sábado

PAGAMENTO DIA 10.06

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado paga os salários dos servidores da ativa neste sábado, dia 10 de junho, conforme cronograma estabelecido.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) os valores serão creditados nas respectivas contas nas primeiras horas deste sábado.

A folha líquida do mês de maio soma R$ 445,78 milhões e engloba os ativos, inativos e pensionistas, além dos servidores das autarquias.

“Por determinação do governador Pedro Taques, conseguimos junto ao Banco do Brasil antecipação da arrecadação que seria creditada na conta do Governo no sábado (10) e isso possibilitou que os salários fossem pagos dentro do calendário estabelecido. São esforços que a equipe econômica tem feito para que a folha seja liquidada na data prevista”, explica o secretário de Fazenda Gustavo de Oliveira.

Apesar das dificuldades com a frustração das receitas, o salário dos servidores está entre as prioridades desta gestão, que se esforça para honrar o pagamento em dia.

“Muitos Estados estão há dois anos sem conseguir cumprir o calendário de pagamento e outros já descartaram o reajuste aos servidores. Mas aqui em Mato Grosso o Governo tem trabalhado dia e noite fazendo contas e remanejamentos para poder honrar esse compromisso”, reafirma Oliveira.

Do total da folha de maio a ser pago aos servidores mato-grossenses, R$ 284 milhões correspondem à folha dos ativos e R$ 9,122 milhões aos servidores das autarquias (Metamat, MTGás, MTPar, Ceasa, Empaer, MTI e Sanemat) que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O valor engloba ainda R$ 7,662 milhões referentes ao pagamento de aposentados do Tribunal de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa.

Somados à folha de pagamento do mês de maio também estão R$ 145 milhões destinados aos aposentados e pensionistas que receberam os salários nesta quinta-feira (08).