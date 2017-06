NEGOCIAÇÕES COM FÓRUM SINDICAL

MATO GROSSO MAIS

O Governo pediu para a Assembleia Legislativa retirar da pauta a mensagem encaminhada esta semana com a proposta original do Executivo de pagamento integral dos RGA’s de 2017 e 2018 de forma escalonada para que o Estado possa manter diálogo com o Fórum Sindical.

Diante dessa proposta, o Estado sentou com os representantes de Sindicatos nesta quarta-feira (7) aonde ficou definido que a equipe econômica avaliará o impacto da reivindicação do Fórum Sindical para pagamento da RGA de 2017 e de 2018, dentro dos respectivos exercícios fiscais.

A equipe econômica também submeterá ao governador Pedro Taques a demanda para que os servidores que aderiram à paralisação geral nesta quarta-feira (07.06) não tenham o ponto cortado.

Segundo a nota do Estado, o Fórum Sindical também se comprometeu a avaliar a possibilidade de realização das assembleias das categorias apenas no período da manhã para não prejudicar o atendimento dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

Ainda de acordo com o Governo, o aumento do percentual da contribuição previdenciária da cota laboral dos servidores não será item da pauta das discussões neste momento.

Uma nova reunião será marcada no início da próxima semana para dar andamento às discussões e à apresentação das contrapropostas do Governo ao Fórum Sindical.

Ainda segundo o Paiaugás, os dirigentes sindicais submeterão às suas respectivas categorias, por meio de Assembleias Gerais, o compromisso de não deflagração de greve enquanto as negociações estiveram em andamento.