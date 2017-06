MPE/MT usa estilo de ‘youtubers’ para dialogar com alunos da rede pública

INOVAÇÃO

Para facilitar a comunicação entre estudantes e promotores de Justiça nas escolas em Mato Grosso, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na área da Cidadania e Consumidor, lança nesta quinta-feira(08.06) às 09h, na Escola Estadual Senador Azeredo, cinco vídeos do projeto que tem como base a ‘Educação com foco na interatividade Ministério Público e Escola’.

Dois alunos de escolas públicas da capital são os protagonistas das estórias que têm em média 8 minutos de duração.

Os temas tratados falam de cidadania e ética; saúde; trabalho, consumo e pluralidade cultural.

Para que crianças e adolescentes tenham interesse por assuntos que geralmente são discutidos por adultos foi utilizada linguagem simples e informal muito usada pelos famosos ‘youtubers’.

O material deverá subsidiar o trabalho de promotores que atuam na área da cidadania em todo Estado.

De acordo com o procurador de Justiça e coordenador do projeto, Edmilson da Costa Pereira, o Ministério Público de Mato Grosso definiu como prioridade na área da cidadania a atuação sintonizada com os temas transversais programadas pela gestão política pública de educação.

Até o ano de 2023, a meta é que 80% das Promotorias desenvolvam medidas com esse escopo.

“Esperamos que as unidades de execução se empenhem em desenvolver a efetiva interlocução com os adolescentes. A ousadia é entender o estudante como sujeito ativo na discussão do papel institucional e na compreensão dos objetivos da administração pública”, explicou o procurador de Justiça.

VÍDEOS: No material produzido, os alunos mostram primeiramente o que é o Ministério Público e como a instituição está ao alcance da sociedade, a partir daí outros temas foram desenvolvidos.

Para mostrar a importância de se realizar licitações para construção de obras públicas, o exemplo utilizado foi a reforma da quadra da escola parada há mais de três anos e as obras da Copa do Mundo que até hoje não foram totalmente concluídas em Cuiabá.

Já na abordagem do tema ‘Insalubridade’, o exemplo utilizado foi o da merenda escolar, que precisa ser observada desde a aquisição, armazenamento, prazo de validade e preparo.

Ao falar de saúde e de formas de evitar doenças, os atores mostraram como é importante ter alimentação equilibrada e realizar exercícios físicos periodicamente.

O tema pluralidade cultural também foi tratado com exemplos que ensinam a importância em se respeitar as diferentes formas e hábitos de vida.