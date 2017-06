Mulher presa às ferragens é resgatada pelo Ciopaer nesta quarta-feira (07.06)

EM ESTRADA DO MANSO

Um acidente que envolveu dois caminhões na estrada de manso, resultou na prisão de um motorista por direção perigosa e por porte ilegal de arma nesta quarta-feira (07.06).

O condutor estava com sua esposa, que acabou presa nas ferragens com a batida, e precisou ser resgatada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com ajuda das equipes do Bombeiro Militar, Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o comandante do Ciopaer, coronel PM Henrique da Silva Santos, por volta das 16h, a base recebeu a ligação sobre o acidente.

“De imediato fomos atender a ocorrência. Foi uma ação minuciosa, que precisamos usar o desencarcerador, um equipamento que se assemelha a um alicate elétrico”, destacou.

Ainda segundo informações do coronel, a vítima estava com várias lesões e uma fratura exposta na perna esquerda.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no resgate e foi levada ao Pronto Socorro de Cuiabá.