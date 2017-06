Prefeitura de Várzea Grande abre concurso para 146 vagas no DAE

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

DA REDAÇÃO

A prefeita Lucimar Campos para melhora no atendimento a população, publicou edital abrindo concurso público para o preenchimento de 146 vagas.

A Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, uma das instituições de ensino mais respeitadas do Brasil foi a escolhida para a realização do referido concurso público.

“Precisamos melhorar o atendimento a população para que o serviço prestado realmente surta os efeitos e nada melhor do que termos pessoas capacitadas e prontas para o serviço”.

Os cargos são para os níveis fundamental, médio e superior, e a remuneração varia de R$ 1.315,47 até 2.640,00.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 19 de junho até o dia 13 de julho, pelo endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, no período compreendido entre 8 horas do dia 19 de junho de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2017.

O edital prevê 10 vagas de ensino superior, 18 vagas para o ensino fundamental completo, 118 vagas de nível médio.

Os cargos/perfis, os requisitos básicos e as vagas, inclusive as reservas para às pessoas portadoras de deficiência (PcD), constam no Edital publicado na data de hoje (8), no Diário Eletrônico Oficial dos Municípios de Mato Grosso.

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por intermédio da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais/Gerência de Exames e Concursos (SARI/GEC), quem vai realizar as provas e executar o concurso.

A relação definitiva dos candidatos regularmente inscritos, contendo nome, número do documento de identidade e data de nascimento do candidato, nome do cargo/perfil pretendido, estará disponível, em lista aberta, a partir do dia 8 de agosto de 2017, na internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos e também no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

A prova objetiva para todos os cargos/perfis será aplicada no dia 20 de agosto de 2017, na cidade de Várzea Grande.

Só será aplicada em Cuiabá caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação no município.

A prova terá duração de 4 horas.

Isenção do pagamento da taxa de inscrições acontecerá entre os dias 19 de junho à 25 de junho de 2017.

INSCRIÇÕES

São nove vagas para nível superior, sendo que com salário de R$ 2.360,96: advogado (02), analista Ambiental (01), contador (01), engenheiro Civil (01), engenheiro Eletricista (02), engenheiro Sanitarista (01) e com salário de R$ 2.640,00: controlador interno (01).

Para o nível médio completo, com salário de R$ 1.315,47, são 118 vagas, sendo que: agente Administrativo (06), assistente de Saneamento (03), atendente Comercial (07), cadastrador (10), eletricista (02), eletromecânico (02), encarregado de Equipe de Corte (05), encarregado de Equipe de Manutenção (07), operador de Estação de Tratamento de Água e ou Esgoto (63), técnico de Laboratório (02), técnico de Segurança do Trabalho (01), técnico Hidrometrista (10).

Já para nível fundamental completo, com salário de R$ 1.176,79, são 18 vagas para o cargo de manutenção de Rede de Água/Esgoto.

O valor da taxa de inscrição está fixado em: R$ 100,00 para os cargos/perfis de nível superior; R$ 80,00 para os cargos/perfis de nível médio; e R$ 60,00 para o cargo/perfil de nível fundamental.

O candidato que se encontrar desempregado ou que perceber até um salário mínimo e meio ou ainda aquele que for doador regular de sangue, poderá usufruir o benefício da isenção de pagamento da taxa de inscrição.

Para fazer jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente, no período compreendido entre 8 horas do dia 19 de junho de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 25 de junho de 2017, requerer sua inscrição no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, e ainda, após a inscrição, deverá entregar, sem ônus, até o dia 26 de junho de 2017, os documentos relacionados no subitem 5.4 do edital.