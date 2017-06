Procurado pelo Gaeco, homicida ganha prêmio em Mato Grosso e acaba preso

AZARADO

DA REDAÇÃO

Agentes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) capturaram nesta quarta-feira (07), em Lucas do Rio Verde, o réu Ilário Nonato, 68 anos, que foi condenado por homicídio ocorrido em Curitiba, no ano de 1995.

A prisão é resultado de um trabalho conjunto entre Gaeco/MT e Ministério Público do Paraná.

Segundo informações do Gaeco, para chegar até o foragido, a Justiça contou com a sorte do réu, já que o seu nome figurou na lista de ganhadores de uma promoção realizada pelo comércio local. Imagens divulgadas nas redes sociais também contribuíram para a sua localização.

Ilário Nonato foi condenado pela Justiça Paranaense a 09 anos de prisão. Consta no processo, que no 05 de maio de 1995, data do crime, o réu, que na época tinha 46 anos, levou seu filho adolescente até uma praça da cidade e entregou uma arma para que o garoto executasse um desafeto.

Na ocasião, o adolescente acabou sendo apreendido e cumpriu medida socioeducativa de internação por um ano e meio. Já o pai, fugiu da cidade e o processo correu a revelia.