Prorrogado prazo para que famílias cumpram com programa

BOLSA FAMÍLIA

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Cuiabá prorrogou para o próximo dia 15 o prazo do acompanhamento das famílias beneficiárias do programa Bolsa-Família do Governo Federal.

Até essa data, as famílias, acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devem comparecer as Unidades Básicas (UBS) mais próximas de sua residência levando a caderneta de vacina e o cartão do benefício para cumprir a condicionalidade da saúde estabelecida no programa.

A nutricionista Laura Vicuna Botelho dos Santos, técnica do Programa da Alimentação e Nutrição, da Diretoria de Atenção Básica, explicou que das 17.669 famílias que deveriam ser acompanhadas nessa 1ª Vigência do programa em Cuiabá, apenas 6.571 (37,19%) compareceram nas Unidades Básica de Saúde até o momento.

“Identificamos que um dos principais motivos desse do não acompanhamento se deve ao fato que muitas famílias não foram localizadas pelos profissionais de saúde por não residerem mais nos endereços cadastrados no programa. Essas famílias precisam fazer a atualização cadastral na sede do Bolsa Família ou CRAS mais próximo de sua residência e, comparecer às unidades básicas para cumprir a condicionalidade da Saúde, do programa”.

O público alvo da convocação são as mulheres em idade fértil e as crianças menores de 7 anos.

Segundo Laura Vicuna, um dos critérios para o recebimento do Bolsa-Familia é o cumprimento da condicionalidade saúde.

Assim, o governo federal garante à população os serviços da Atenção Básica ligados à vacinação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança menor de sete anos, além do pré-natal da gestante, assistência pós-parto, e a vigilância nutricional.

Em relação ao benefício, as famílias são acompanhadas obrigatoriamente duas vezes ao ano.

“As famílias que deixarem de cumprir a condicionalidade, ou seja, qye não comparecem a uma Unidade Básica de Saúde para fazer o acompanhamento do calendário vacinal, verificação da pesagem e medição de altura e a realização do pré natal no caso das gestantes, podem ter o benefício bloqueado e até mesmo suspenso por falta de atualização”, alertou.

As 94 Unidades Básica de Saúde que incluem os Centro de Saúde, unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) e Clinica da Família, estarão atendendo no seu horário normal de funcionamento, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta- feira.

Bolsa-Familia

O Programa Bolsa Família surgiu em 2003 para combater a miséria no país e servir como trampolim para o desenvolvimento social da população.

Para receber o benefício as famílias precisam estar dentro dos grupos beneficiados e cumprir algumas condições como por exemplo, os filhos frequentarem a escola, o acompanhamento do estado de saúde das crianças, entre outros.

O Programa atende as famílias que vivem em situação de pobreza e pobreza extrema.