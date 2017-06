Cabo da PM admite que Janaina Riva foi grampeada por erro em prefixo de telefone em MT

DDD 65

DA REDAÇÃO

O cabo da Polícia Militar, Gerson Ferreira Gouveia Júnior, afirmou que alguns telefones acabaram sendo interceptados em razão de erros nos pedidos de grampos encaminhados à Justiça.

A declaração foi feita na tarde de terça-feira (6), durante depoimento no Comando Geral da PM. No interrogatório, ele negou que as quebras de sigilo tenham sido feitas de modo irregular.

Gerson Ferreira é acusado de ser o responsável por formalizar pedidos, prorrogações e relatórios de inteligência dos grampos militares ilegais à Justiça.

Ele está detido na sede da Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam) desde 23 de maio, após o juiz Marcos Faleiros da Silva, da Vara Especializada em Crimes Militares da Capital, decretar a prisão preventiva militar dele. A informação é do Folhamax