Ação integrada desarticula quadrilha e veículos de luxo são recuperados

EM NOVA MUTUM

DA REDAÇÃO

Em ação integrada, policiais desarticulam quadrilha envolvida em roubo de dois veículos de alto valor, nesta quinta-feira (08.06) em Nova Mutum.

A operação resultou em quatro pessoas detidas, entre elas dois menores de idade, além da recuperação dos dois veículos e dos demais pertences subtraídos das vítimas.

O roubo aconteceu na noite da última quarta-feira (07.06), quando dois homens armados invadiram uma residência no bairro Bela Vista e anunciaram o assalto.

Em seguida, outros dois suspeitos chegaram. Um deles saiu conduzindo a caminhonete Toyota Hilux, enquanto os demais mantinham a família refém.

Após quase duas horas, os assaltantes subtraíram semijoias, aparelhos celulares, óculos, notebook e deixaram a casa em um Land Rover Freelander, segundo veículo levado na ação criminosa.

Assim que acionados, policiais civis e militares iniciaram as diligências em busca dos autores do crime.

O veículo Land Rover foi encontrado em uma região de mata, na manhã de quinta (08), no bairro Residencial jardim das Palmeiras. Após receber informação, a equipe da PM apreendeu um adolescente no bairro Primavera I.

Questionado, o menor confessou a participação no roubo e indicou os comparsas no crime.

Com as informações, as equipes policiais localizaram os outros três integrantes da quadrilha, nos bairros Pequi 1 e Pequi 2.

Na delegacia, o segundo adolescente apreendido confessou a participação no roubo e disse que a sua função era levar as duas caminhonetes para o esconderijo, em uma região de chácaras.

Em diligências no local indicado pelo menor, os policiais recuperaram a caminhonete Hilux e todos os demais pertences que haviam sido roubados.