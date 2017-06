Pleno julga regular Tomada de Contas em pregão da Prefeitura

EM PRIMAVERA DO LESTE

DA REDAÇÃO

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou regular Tomada de Contas que apurou possível irregularidade no Pregão Presencial nº 002/2014, celebrado pela Prefeitura de Primavera do Leste para contratação de clínica ou comunidade terapêutica para internação compulsória de dependentes químicos.

Não foram confirmados supostos indícios de direcionamento, conluio ou benefício à empresa vencedora, que não teria contemplado todos os pressupostos do edital.

Conforme a apuração, tanto a equipe técnica, quanto o Ministério Público de Contas, opinaram no sentido de que não houve dano ao erário ou prosperaram as supostas irregularidades.

Acolhendo às manifestações, o relator, conselheiro substituto João Batista Camargo, votou no sentido julgar regular a Tomada de Contas Ordinária, uma vez que “não houve indícios capazes de afirmar a existência de direcionamento, conluio ou benefício ilícito no Pregão Presencial nº 02/2014 – Registro de Preços, tampouco de prejuízo aos cofres da Prefeitura de Primavera do Leste”.

Entretanto, o relator fez recomendações ao Poder Executivo para que nas próximas licitações para este tipo de contratação parcele o objeto em no mínimo quatro itens, com fundamento no art. 23, §1º,da Lei nº 8.669/1993, de modo a respeitar as condições específicas de atendimento e as particularidades envolvidas em relação a esses grupos de pacientes.

A decisão foi aprovada pelo Pleno por unanimidade durante sessão ordinária de terça-feira (06/06).