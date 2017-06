Condenado por roubo, homem tem prisão cumprida em Barra do Bugres

RESPONDE POR TRÁFICO

DA REDAÇÃO

Condenado por roubo, M.A.B, teve mandado de prisão cumprido pela PJC, em Barra do Bugres, na última quinta-feira (08.06).

Além do crime de roubo, o acusado também responde processo por se envolver com tráfico de drogas no município.

A ordem de prisão foi expedida após o acusado ser condenado a pena de 6 anos de reclusão pela prática de roubo majorado em Barra do Bugres.

Os policiais civis da Delegacia de Barra do Bugres o localizaram em via pública, no bairro Jardim Alvorecer.

Segundo o delegado João Paulo Praisner, após ter o mandado de prisão cumprido, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública local, a disposição da Justiça.