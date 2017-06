Em segundos, ladrão arromba carro em Cuiabá e leva todos os pertences; veja vídeo

CARA DE PAU

MATO GROSSO MAIS

Uma empresária, de 42 anos, teve o seu carro arrombado por volta do meio dia desta sexta-feira (9), em frente à quadra de esportes de uma escola particular, no bairro Consil, em Cuiabá.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o ladrão arromba o carro, um Lifan X60, e leva os pertences que estavam dentro do veículo.

A agilidade do assaltante é impressionante. Em poucos segundos, ele tira o vidro da porta traseira, e leva tudo.

A cara de pau do marginal é tanta, que praticou o furto de cara limpa, apenas usando um boné.

Quem tiver informações sobre o assaltante, pode ligar no 190.