Presidente da OAB de MT faz cobrança dura contra MPE sobre investigações de grampos ilegais

TEMPERATURA QUENTE

Nesta sexta-feira (9), o desembargador Orlando de Almeida Perri tirou as investigações do delegado de Polícia Civil, Flávio Stringuetta, e determinou ao Procurador-Geral de Justiça que faça a investigação do caso no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).

Já foram instaurados procedimentos investigatórios na Procuradoria Geral da República (PGR), na Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM) e no próprio TJMT.

Agora, o MPE também deverá apurar a participação de promotores e do Gaeco em suposta quebra de sigilo telefônico ilegal.

“O Ministério Público precisa vir a público e mostrar o que está fazendo, quais as atitudes que estão sendo tomadas da porta para dentro”, destacou o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.

Ele ainda ressalta que diante da gravidade dos fatos já noticiados, o procedimento deve ser despedido de qualquer sigilo.

“Se há indícios de que a barriga de aluguel operou no equipamento do Gaeco, o mínimo que se deveria ter feito era instaurar um procedimento de imediato, auditar, afastar os envolvidos”, complementou Leonardo Campos.