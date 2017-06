Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá

CASTELO DE AREIA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido pela liberdade do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel Moreira Lima.

O pedido de liminar em habeas corpus está relacionado ao mandado de prisão expedido pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, nos autos da Operação Castelo de Areia.

As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apontam a suspeita de que João Emanuel integrava uma quadrilha que aplicava golpes financeiros por meio da falsa promessa de concessão de empréstimos financeiros a juros abaixo do mercado. Com Diário de Cuiabá