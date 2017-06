“Tirar R$ 80 mi destinados a equipar o Pronto-socorro é uma traição a Cuiabá”

DA REDAÇÃO

O vereador Dilemário Alencar (PROS) usou a tribuna da Câmara da Câmara Municipal para dizer que não concorda com a defesa do deputado federal Nilson Leitão (PSDB) e de outros deputados em propor que o valor de R$ 80 milhões de emendas coletivas da bancada federal que estão destinadas para equipar o novo Pronto-Socorro de Cuiabá, seja remanejado para o Governo do Estado pagar dívidas com hospitais regionais.

“Em dezembro de 2016, foi anunciado com pompas que a bancada federal de Mato Grosso destinaria R$ 100 milhões para saúde em Mato Grosso. Desse montante, R$ 80 milhões para equipar o Novo Pronto-Socorro de Cuiabá e os outros R$ 20 milhões para distribuir entre outras unidades de saúde pública. Querer tirar agora os R$ 80 milhões destinados ao novo Pronto-Socorro é uma traição com Cuiabá”, disse o vereador Dilemário.

O parlamentar disse ainda que a sua indignação é devido ao fato de que querem mudar o destino do recurso sem que seja dada nenhuma garantia de que outros R$ 80 milhões serão levantados para a compra dos equipamentos necessários para o pleno funcionamento do novo Pronto-Socorro, que está previsto a ser entregue até 2019, quando Cuiabá completará 300 anos.

“O certo é os deputados buscarem outra solução para o Governo do Estado pagar o que deve aos hospitais regionais, como por exemplo, a taxação do agronegócio, um setor milionário, que muito bem poderia contribuir com saúde pública. Portanto, vamos reagir mobilizando o povo cuiabano contra essa posição equivocada dos deputados, que poderá fazer com que Cuiabá corra o risco de ter a obra do novo Ponto-Socorro inconclusa devido à falta de recursos para a compra de equipamentos”, concluiu o vereador.