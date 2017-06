Vice-prefeito fortalece compromisso da gestão pública com Apae Cuiabá

MELHORIAS NA EDUCAÇÃO

DA REDAÇÃO

O vice-prefeito Niuan Ribeiro fortaleceu o compromisso da gestão pública com a Apae Cuiabá, nesta quarta-feira (07).

Durante uma visita à instituição, o gestor conheceu a estrutura física e organizacional do espaço, além de ter a oportunidade de tomar conhecimento das atuais necessidades da unidade.

“A Apae realiza um trabalho excelente, investindo na vida de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, priorizando a qualidade de vida e a inserção social de cada um deles. É fundamental que a instituição se faça presente e seus quase 50 anos – que serão celebrados em 2017 – são um reflexo do valor e relevância que a associação possui na construção de uma Capital igualitária, que respeita e recebe com muito amor todas as diferenças. E nós, como gestão pública, temos o compromisso de continuar dando suporte para o bom andamento da Apae. Nossos repasses mensais, que totalizam R$ 254 mil, estão em dia, o que só solidifica a máxima da humanização desta gestão, que zela por todas as esferas igualmente, sem favoritismos”, afirmou Niuan.

Promovendo um estilo de vida ativo, que permita a inclusão social e profissional, a Apae está presente em Cuiabá desde 1967.

A entidade atua diretamente no acolhimento de estudantes com deficiência intelectual e múltipla, tanto das séries inicias do Ensino Fundamental, bem como Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com atividades que promovem a interação e habilidades relacionas, a instituição tem seu foco em preparar seus alunos para o convívio rotineiro com as demais pessoas.

“Nos dedicamos à formação de pessoas que vivam suas vidas plenamente, desfrutando de tudo que possuem direito, sem limitações. Para isso, temos atividades interativas, que trabalham o estudante como um todo. Uma das mais importantes é a Estimulação Precoce, voltada para crianças de zero a três anos e 11 meses. Ali nós ajudamos os pequenos a desenvolverem habilidades sociais e comunicacionais, à medida que orientamos os pais quanto à aceitação do quadro de seu filho. Com apoio de uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma terapeuta, a fase inicial recebe estes cuidados especiais necessários. Afinal de contas, a base é o fundamento para uma evolução progressiva da criança e alguns de seus frutos nós já colhemos, como é possível perceber com os alunos que já estão conosco há mais tempo”, concluiu.