ROTA DO VLT

MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado deu início neste domingo (11) a demolição das ruínas de 11 dos 15 imóveis edificados na chamada Ilha da Banana, área localizada entre a Avenida Coronel Escolástico e o Morro da Luz, no Centro de Cuiabá.

O secretário de Cidades do Estado, Wilson Santos (PSDB), disse, em entrevista à imprensa, antes do início dos trabalhos de demolição, que o Governo só vai retirar os usuários de drogas do local caso os mesmos concordem com a saída.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA

Segundo Santos, não haverá a retiradas dessas pessoas de forma obrigatória e a Polícia Militar está no local para dar segurança aos trabalhadores.

O secretário ainda explicou que mesmo com a permanência dos usuários no local, o serviço de demolição tem prazo de 30 dias para conclusão.

Com isso, os usuários terão disponibilizados durante esse período um dos blocos para se acomodarem.

AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO

A autorização do Iphan-MT para demolição dos imóveis no entorno do Largo do Rosário/Ilha da Banana consta de ofício enviado à Secretaria de Estado das Cidades em setembro de 2016.

“Este instituto autoriza a retirada das edificações da Ilha da Banana, exceto três imóveis (Casa Singer e outros dois imóveis que na época ainda não eram de propriedade do Estado)”, afirmou o Iphan em ofício, indicando a necessidade de limpeza e retirada do entulho da área, bem como a apresentação do projeto de revitalização do local.

O serviço de demolição e recolhimento de entulhos será realizado pela empresa cuiabana Material Forte Incorporadora Ldta, vencedora do pregão eletrônico de registro de preços realizado pela Secretaria de Estado de Gestão (Seges-MT) em março.

A construtora saiu vitoriosa do certame que prevê a derrubada, total ou parcial, de até 199 imóveis ao longo das linhas do VLT e de obras de mobilidade urbana, idealizadas para Copa de 2014.

O custo das operações é de R$ 4,02 milhões. Entre os itens previstos para demolição, estão: área coberta, muretas, muros, piso de concreto e edificações.

O projeto do VLT contempla a revitalização do local para ser entregue à população cuiabana.

No total, as desapropriações na Ilha da Banana custaram ao Governo do Estado R$ 6,35 milhões. Com Assessoria.

*Colaborou Márcio Eça.