Homem é preso depois de agredir e ameaçar a ex e esconder revólver em árvore

VACILÃO

DA REDAÇÃO

Policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar, sediado no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, prenderam um homem em flagrante delito por agredir e ameaçar de morte a ex-mulher (Maria da Penha –lei 11.340/2006).

A prisão do suspeito P.D.A.M., de 30 anos, aconteceu na noite deste sábado (10), por volta das 22h30, no bairro Cristo Rei.

A vítima, E.M.S., de 28 anos, acionou a Polícia Militar, via 190 – Ciosp, relatando que o ex-marido a agrediu e a ameaçou com um revólver.

A mulher contou que estava em um bar com a prima quando o ex chegou no local e começou a agredi-la desferindo golpes com um capacete.

Continuando a narrativa, disse que mesmo quando caiu no chão a agressão continuou.

Ela relatou ainda que algumas pessoas chegaram a levantá-la enquanto outra tentavam segurar o suspeito, porém todos se afastaram ao perceber que o ex-marido estava armado, com um revólver.

Quando os policiais chegaram no local o suspeito fugiu correndo.

Durante a fuga, os policiais testemunharam o momento que ele escondeu o revólver em cima de uma árvore e em seguida buscou refúgio dentro de uma pizzaria.

Logo depois de apreender a arma, um 38 com seis cartuchos intactos, P.D. foi preso e levado para Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Mesmo dentro da delegacia e na presença de policiais, o suspeito prosseguiu com as ameaças e xingamentos, conforme registra o BO(Boletim de Ocorrência) de número 2017.194971.