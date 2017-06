Prefeito é multado por falta de informações no Portal da Transparência

EM NOVA BRASILÂNDIA

DA REDAÇÃO

O prefeito de Nova Brasilândia, Jamar da Silva Lima, foi penalizado com multa de 6 UPFs em razão da ausência de informações tempestivas e completas no Portal da Transparência.

O Pleno do Tribunal de Contas julgou parcialmente procedente Representação de Natureza Interna movida contra o gestor.

A decisão ocorreu durante a sessão ordinária do Pleno desta terça-feira (06.06).

No voto, acompanhado por unanimidade, o conselheiro José Carlos Novelli, relator do Processo nº 181706/2016, destacou que “investir na transparência e na facilitação do controle da sociedade sobre os gastos públicos resulta em considerável redução dos níveis de corrupção e lesão aos cofres públicos, como forma de aumentar a destinação de recursos para atender as demandas sociais”.

O voto do relator foi lido pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen.

Também houve determinação à atual gestão para que providencie, em 30 dias e na íntegra, as informações sobre a servidora Rosimar Pereira Neves no sistema Aplic, sob pena de multa. Informações sobre licenças da servidora estavam incompletas no sistema, assim como a documentação comprobatória.